Эксклюзив 28 марта 2023, 20:03 Гранату с запалом нашли на востоке Москвы Источник «360»: на востоке Москвы обнаружили гранату РИА «Новости»

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В Восточном административном округе Москвы на улице обнаружили гранату. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Гранату с запалом нашли в районе дома № 12 по 3-му Лучевому просеку. Она лежала рядом с собачьей площадкой, в 100 метрах от железнодорожного пешеходного перехода в сторону парка.

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Скорая помощь никому не потребовалась, о пострадавших не сообщалось. Подробности устанавливаются.

Во вторник, 28 марта, еще одну опасную находку нашли в Новой Москве. Рядом с железнодорожными путям местный житель обнаружил обломки беспилотника. На БПЛА заметили цвета украинского флага. По данным СМИ, дрон состоял из дерева и пенопласта.