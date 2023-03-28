28 марта 2023, 20:03
Гранату с запалом нашли на востоке Москвы
Источник «360»: на востоке Москвы обнаружили гранату
В Восточном административном округе Москвы на улице обнаружили гранату. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Гранату с запалом нашли в районе дома № 12 по 3-му Лучевому просеку. Она лежала рядом с собачьей площадкой, в 100 метрах от железнодорожного пешеходного перехода в сторону парка.
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Скорая помощь никому не потребовалась, о пострадавших не сообщалось. Подробности устанавливаются.
Во вторник, 28 марта, еще одну опасную находку нашли в Новой Москве. Рядом с железнодорожными путям местный житель обнаружил обломки беспилотника. На БПЛА заметили цвета украинского флага. По данным СМИ, дрон состоял из дерева и пенопласта.
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