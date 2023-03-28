Эксклюзив 28 марта 2023, 16:25 Обломки беспилотника нашли у ж/д путей в Новой Москве — источник Источник «360»: в Новой Москве у ж/д путей нашли обломки беспилотника Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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У железнодорожных путей в Новой Москве обнаружили, предположительно, обломки беспилотника. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Об обнаружении обломков сообщила жительница деревни Свитино в Вороновском поселении. Разбитый беспилотник лежал примерно в 100 метрах от железной дороги. Заявительница сообщила, что дрон окрашен в цвета украинского флага.

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По данным Telegram-канала Shot, беспилотник самодельный — из дерева и пенопласта. На корпусе БПЛА, по данным источника канала, нанесен украинский националистический лозунг. Официально эти данные не подтверждали.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.