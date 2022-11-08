Происшествия 08 ноября 2022, 11:00 Гранату РГД-5 обезвредили в кабинке биотуалета при въезде на Крымский мост — Mash Telegram-канал Mash: в биотуалете при въезде на Крымский мост обезвредили гранату РИА "Новости"

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В биотуалете на Крымском посту обнаружили гранату РГД-5, сообщил источник Telegram-канала Mash. По его данным, взрывоопасный предмет обнаружили местные строители.

По предварительной информации, владелец гранаты хотел скрыть ее перед досмотром и спрятал в кабинке туалета, который расположен рядом с постом ДПС на въезде на мост со стороны Крыма, добавил собеседник Mash.

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Источник Telegram-канала добавил, что на место ЧП вызвали саперов. Специалисты обезвредили снаряд. Кабинку уборной при этом взрывать не пришлось. Официально эти данные подтверждены не были.

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Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел теракт. На автомобильной части переправы подорвали грузовик. После этого два пролета частично обрушились. По данным ФСБ, преступление организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в нем принимали участие сотрудники этого ведомства и агентура.