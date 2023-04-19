Эксклюзив 19 апреля 2023, 10:18 Гранату нашли в подъезде многоэтажки на западе Москвы Источник «360»: в подъезде многоквартирного дома на западе Москвы нашли гранату

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В подъезде многокрартирного дома на улице Новозаводской на западе Москвы нашли гранату. Об этом телеканалу «360» сообщил источник.

По предварительным данным, опасный предмет обнаружил дворник. Граната находилась за электрощитовой на первом этаже дома. На место ЧП выехали экстренные службы. Полицейские проводят эвакуацию жителей многоэтажки. Других подробностей пока не приводится.

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Похожий случай в Москве произошел в конце марта. В Восточном административном округе Москвы на улице обнаружили гранату. О пострадавших не сообщалось.