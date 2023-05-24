Происшествия 24 мая 2023, 11:23 Гранату нашли у жилого дома в Гагаринском районе Москвы SHOT: гранату со штырем нашли в 20 метрах от жилого дома в Москве

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В Гагаринском районе Москвы нашли гранату. Полицейские оцепили место находки. Прибывшие саперы проверили взрывоопасный предмет, обнаруженный в 20 метрах от жилого дома на улице Губкина. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Граната темно-зеленого цвета со вставленным штырем по результам проверки оказалась страйкбольной, не представляющей опасности.

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Ранее в Москве задержали мужчину, который зашел в поликлинику с гранатой.