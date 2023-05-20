Эксклюзив 20 мая 2023, 09:57 Мужчина с гранатой зашел в московскую поликлинику «360»: мужчина с гранатой зашел в поликлинику на Перервинском бульваре

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Мужчина с гранатой 20 мая заявился в поликлинику на Перервинском бульваре в Москве. Об этом «360» сообщил источник.

К медучреждению прибыли спасатели. Информация о пострадавших пока не поступала. Ведется проверка, детали происшествия выясняют правоохранители.

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