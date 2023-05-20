20 мая 2023, 09:57
Мужчина с гранатой зашел в московскую поликлинику
«360»: мужчина с гранатой зашел в поликлинику на Перервинском бульваре
Мужчина с гранатой 20 мая заявился в поликлинику на Перервинском бульваре в Москве. Об этом «360» сообщил источник.
К медучреждению прибыли спасатели. Информация о пострадавших пока не поступала. Ведется проверка, детали происшествия выясняют правоохранители.
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Ранее на улице Маросейка в Москве задержали стрелка с травматическим оружием. Два человека пострадали.
Поликлиники
Москва 2023
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