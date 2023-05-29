Эксклюзив 29 мая 2023, 07:38 Гранату нашли около жилых домов в Новой Москве Источник «360»: гранату нашли на улице в Новой Москве РИА «Новости»

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Утром 29 мая жители Коммунарки (поселение Сосенское) в Новой Москве обнаружили рядом с деревом предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Подозрительный предмет увидели около дома 9Б на Фитаревской улице. Полиция приехала на место и подтвердила, что находка — действительно граната. Предположительно, речь идет о РГ-42.

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Уточняется, что граната находится в 150 метрах от многоквартирных домов, в 250 — от местной школы. Правоохранительные органы сейчас разбираются в том, как она оказалась около жилых построек. Полицейские общаются с заявителем, место оцепили.

Гранату на прошлой неделе обнаружили в Гагаринском районе Москвы. Стражи порядка оцепили место прошествия. Туда прибыли саперы и проверили взрывоопасный предмет. Экспертиза показала, что он не представлял опасности.