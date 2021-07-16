«Грамотный летчик». Однокурсник рассказал о пилоте Ан-28

Однокурсник пилота Ан-28 Фаруха Гасанова, совершившего жесткую посадку под Томском, сообщил, что подобных ситуаций в карьере знакомого пока не было. Летчик сообщал, что самолет пришлось посадить из-за отказа сразу двух двигателей. Фируз Гаибов уточнил, что хорошо знает Гасанова по летному училищу.

Об этом сокурсник Гасанова рассказал РИА «Новости».

«Он очень грамотный летчик. Всегда щепетильно относился ко всем мелочам», — рассказал Гаибов. Он добавил, что его друг никогда не жаловался на свою работу в авиакомпании «СиЛА».

Самолет Ан-28, летевший 16 июля из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Во время торможения он уткнулся носом в землю и перевернулся. Были сломаны шасси и крылья. Самолет нашли с помощью вертолета Ми-8. Экипаж и пассажиры остались живы, тяжелых травм удалось избежать.