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    16 июля 2021, 21:56

    «Грамотный летчик». Однокурсник рассказал о пилоте Ан-28

    Анастасия Кукова

    Однокурсник пилота Ан-28 Фаруха Гасанова, совершившего жесткую посадку под Томском, сообщил, что подобных ситуаций в карьере знакомого пока не было. Летчик сообщал, что самолет пришлось посадить из-за отказа сразу двух двигателей. Фируз Гаибов уточнил, что хорошо знает Гасанова по летному училищу.

    «Грамотный летчик». Однокурсник рассказал о пилоте Ан-28

    Об этом сокурсник Гасанова рассказал РИА «Новости».

    «Он очень грамотный летчик. Всегда щепетильно относился ко всем мелочам», — рассказал Гаибов. Он добавил, что его друг никогда не жаловался на свою работу в авиакомпании «СиЛА».

    Самолет Ан-28, летевший 16 июля из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Во время торможения он уткнулся носом в землю и перевернулся. Были сломаны шасси и крылья. Самолет нашли с помощью вертолета Ми-8. Экипаж и пассажиры остались живы, тяжелых травм удалось избежать.