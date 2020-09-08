Вор украл у пенсионера 2,5 млн рублей, которые тот оставил на столе

В Истре вор проник в дом пенсионера и похитил крупную сумму. Мужчина не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 7 сентября в подмосковной Истре. Злоумышленник открыл окно на первом этаже и проник в дом пенсионера. После преступник поднялся на третий этаж и со стола забрал 2,5 миллиона рублей, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

В ведомстве отметили, что в доме не было охранной сигнализации и системы видеонаблюдения. Сотрудники сняли отпечатки пальцев и след отжима стекла. Вор пока не найден, возбуждено уголовное дело.

В конце августа в Балашихе воры вынесли из квартиры деньги и ценные вещи на сумму почти два миллиона рублей. Злоумышленники смогли подобрать ключ к дверному замку. Среди пропавших вещей числится норковая шуба, сейф с крупной суммой денег, две серебряные ручки и документы. После осмотра квартиры полицейские обнаружили следы преступников. Розыском украденного занимается личный состав МУ МВД России «Балашихинское»