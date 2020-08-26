Унесли деньги вместе с сейфом. Почти два миллиона рублей украли у жителя подмосковной Балашихи

Житель Балашихи обратился в полицию с заявлением об ограблении. Он сообщил, что из его квартиры украли деньги и ценности на сумму почти два миллиона рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина заявил, что ограбление произошло в период с 07:00 21 августа по 17:00 24 августа. Неизвестные смогли проникнуть к нему в квартиру, подобрав ключи.

Правоохранители, которые приехали на место преступления, выяснили, что из квартиры пропал металлический сейф, в котором хранились 14 тысяч долларов, пять тысяч евро и 260 тысяч рублей. Кроме того, грабители забрали женскую норковую шубу, которая стоила 160 тысяч рублей, две серебряные ручки по 10 тысяч рублей каждая, а также комплект документов. Общая сумма ущерба составила 1 912 206 рублей.

Правоохранители осмотрели квартиру и обнаружили улики — два следа перчаточных изделий, два отрезка липкой ленты со следами рук и отпечатки обуви. Они также изъяли цилиндрический механизм замка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Розыском похищенного имущества и установлением преступников, которые его украли, занимается личный состав МУ МВД России «Балашихинское».