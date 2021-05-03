ТЦ загорелся в Свердловской области. Видео

В Свердловской области в городе Арамиль ночью загорелся торговый центр. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. На месте работали 38 человек личного состава, три звена газодымозащитной службы, 14 единиц пожарно-спасательной техники», — рассказали в МЧС по региону.

Горели обрешетка и обшивка кровли здания на площади 600 квадратных метров. В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой и особенностями конструкции здания. Пожар на улице Пролетарская, дом 82 6 удалось локализовать через 2,5 часа. А после горение было полностью ликвидировано. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. В ближайшее время ее выяснят специалисты.

МЧС опубликовало кадры с места события. На них видно, что языки пламени охватили значительную часть торгового центра.

Ночью в понедельник, 3 мая, пожар произошел в квартире в Тверском районе столицы. В результате погиб один человек.