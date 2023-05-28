28 мая 2023, 11:03
Гостей и работников ресторана в парке «Зарядье» эвакуировали из-за пожара
Источник «360»: эвакуацию провели в ресторане в парке «Зарядье» из-за загоревшейся вытяжки
В центре Москвы, в парке «Зарядье», загорелась вытяжка в ресторане. Из здания эвакуировали людей, сообщил источник «360».
«В ресторане на улице Варварка, в парке „Зарядье“, загорелась вытяжка», — уточнил источник.
Реклама
По его словам, пожар произошел в трехэтажном административном здании. По словам очевидцев, из вытяжки ресторана валил густой черный дым.
Источник отметил, что загорелось оборудование и кабель в вентиляционном коробе в полуподвальном помещении. Пожар распространился на площади пять квадратных метров.
«В данный момент пожар локализовали, открытое горение ликвидировали», — заключил источник.
Официально эти данные пока не подтверждали.
UPD: по данным источника, пожар в ресторане полностью потушили.
В ночь на воскресенье пожар охватил мебельную фабрику в Рыбинске.
Пожары
Москва 2023
Реклама
Реклама