Эксклюзив 28 мая 2023, 11:03 Гостей и работников ресторана в парке «Зарядье» эвакуировали из-за пожара Источник «360»: эвакуацию провели в ресторане в парке «Зарядье» из-за загоревшейся вытяжки РИА «Новости»

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В центре Москвы, в парке «Зарядье», загорелась вытяжка в ресторане. Из здания эвакуировали людей, сообщил источник «360».

«В ресторане на улице Варварка, в парке „Зарядье“, загорелась вытяжка», — уточнил источник.

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По его словам, пожар произошел в трехэтажном административном здании. По словам очевидцев, из вытяжки ресторана валил густой черный дым.

Источник отметил, что загорелось оборудование и кабель в вентиляционном коробе в полуподвальном помещении. Пожар распространился на площади пять квадратных метров.

«В данный момент пожар локализовали, открытое горение ликвидировали», — заключил источник.

Официально эти данные пока не подтверждали.

UPD: по данным источника, пожар в ресторане полностью потушили.

В ночь на воскресенье пожар охватил мебельную фабрику в Рыбинске.