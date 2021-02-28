Госдума возьмет на контроль дело о расправе над беременной лосихой под Тверью

В Тверской области охотники жестоко убили беременную лосиху. Браконьеры запечатлели расправу над животным на видео. В Госдуме заявили, что возьмут ситуацию на контроль, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил радиостанции «Говорит Москва», что депутаты возьмут ситуацию под контроль и направят запросы в компетентные органы, чтобы установить личности живодеров и привлечь к ответственности.

«Очень важно не спустить это дело на тормозах и сразу ставить его на прокурорский контроль. В этой части все необходимые депутатские запросы будут сделаны, чтобы, если вдруг эти браконьеры окажутся какими-то людьми, имеющими „крышу“, условно говоря, или высокопоставленными — могут уйти от ответственности, — чтобы этого не произошло», — сказал Бурматов.

Трое мужчин и одна женщина сначала преследовали лосиху на снегоходах. Когда она упала от бессилья, трое браконьеров набросились на животное и задушили. Женщина сняла все это на видео и разместила в соцсети. Расследованием займется Министерство природных ресурсов Тверской области и региональный главк МВД.

В Краснодарском крае правоохранители ранее занялись поисками браконьера, убившего более 200 голубей.