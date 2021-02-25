Убившего более 200 голубей браконьера ищут на Кубани

Сотрудники министерства природных ресурсов Краснодарского края нашли в соцсетях снимок мужчины, который позирует на фоне убитых птиц. Работники ведомства обратились за помощью к правоохранителям, чтобы найти его. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что на снимок попало от 200 до 250 застреленных голубей. Браконьеру грозит штраф до 750 тысяч рублей.

«Личность злоумышленника будет установлена, его привлекут к уголовной ответственности», — обозначили в пресс-службе профильного министерства.