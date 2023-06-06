Происшествия 06 июня 2023, 18:38 Город Алешки ушел под воду после диверсии на Каховской ГЭС Глава правительства Херсонской области Алексеенко заявил о полном затоплении города Алешки

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После диверсии украинских боевиков на плотине Каховской ГЭС самая тяжелая ситуация сложилась в городе Алешки, который почти полностью ушел под воду. Положение дел осложнили лесные пожары, возникшие после артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Он пояснил, что вывезти жителей пострадавшего города возможно только на специальной технике. В Алешки уже направили все свободные грузовики, а в ближайшее время доставят плавательные средства МЧС из Крыма.

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Для дальнейшей эвакуации людей в прибрежные районы уже собрали больше 100 автобусов. В населенных пунктах, которым не грозит наводнение, открыли пункты временного размещения на пять тысяч мест.

В Новокаховском городском округе затоплены оказались три населенных пункта. От потоков воды сильно пострадала инфраструктура, заявил глава муниципалитета Владимир Леонтьев. Он добавил, что из прибрежных районов эвакуировали 900 жителей. В самом округе ввели режим чрезвычайной ситуации.