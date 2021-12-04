Горный удар произошел на шахте в Североуральске

Горный удар произошел на шахте «Черемуховская — Глубокая» в Североуральске накануне вечером. Представители шахты сообщили, что никто не пострадал, работы ведутся в штатном режиме, передал «Интерфакс».

Персонал, который был на участке в момент горного удара, вывели из шахты. Следующую смену не допустили к работе. В соответствии с правилами при горном ударе работы останавливаются на восемь часов, отметили в пресс-службе компании.

Добычные и проходческие работы на шахте ведутся в штатном режиме.

Шахта «Черемуховская — Глубокая» входит в пятерку самых глубоких в мире. Глубина шахтного ствола на ней составляет 1,5 километра. На шахте добывается боксит.

В управлении МЧС по Свердловской области сообщили ТАСС, что информации о пострадавших при горном ударе в шахте не поступало. «Черемуховская — Глубокая» работает в штатном режиме.

Создана специальная комиссия.

Накануне в Кемеровской области спасатели подняли тела еще 12 человек, погибших в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная», произошедшего 25 ноября. Всего жертвой трагедии стал 51 человек. Осталось найти тела еще трех.