Тела еще 12 погибших подняли на «Листвяжной»

Спасатели подняли еще 12 тел из шахты «Листвяжная». Об этом сообщили в МЧС.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев написал в своем Telegram-канале, что отделения ВГСЧ подняли из «Листвяжной» тела еще 11 шахтеров и одного горноспасателя.

Осталось найти тела еще трех погибших. Накануне из шахты «Листвяжная» подняли 14 тел.

Сегодня, спустя девять дней после аварии на шахте, по всему Кузбассу прошли мероприятия с возложением цветов в память о погибших.

Власти Кузбасса сообщили, что пострадавшим дополнительно выплатят по 200 и 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести. Семьи погибших получат по миллиону рублей.

Метан взорвался на шахте «Листвяжная» 25 ноября. Погиб 51 человек, еще около сотни пострадали. Всего под землей в момент аварии находились 285 человек. В СК начали расследование, завели дела о нарушении промышленной безопасности и халатности. Задержали трех членов руководства шахты и двух инспекторов Ростехнадзора. Президент России Владимир Путин накануне заслушал доклады о причинах ЧП.