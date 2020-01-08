Горнолыжники застряли на трассе из-за поломки автобуса в Башкирии

Согласно информации агенства, транспорт сломался в Белорецком районе недалеко от села Новоабзаково республики Башкортостан.

«Угрозы жизни и здоровью нет, автобус отапливается. Рядом находится заправочная станция, где можно приобрести товары первой необходимости. В автобусе 51 человек: один водитель, 50 пассажиров, из них трое детей 6, 10, 13 лет. Автобус ремонтируется, но для дальнейшей перевозки людей не пригоден», — указали в МЧС.

К застрявшим туристам уже отправили дополнительные автобусы для их перевозки на автовокзал города Белорецка, где компания-перевозчик обеспечит пострадавших питанием. При этом лыжники отказались от гостиницы.

Ранее сообщалось, что из-за хода снежной лавины два лыжника погибли на вершине Монблан — самой верхней точке Альпийских гор.