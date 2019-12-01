  • Два лыжника погибли в результате схода лавины в Альпах

    01 декабря 2019, 03:10

    Александра Каширина

    На Монблан, самой верхней точке в Альпийских горах, сошла снежная лавина, из-за которой погибли два лыжника. Об этом сообщило британское издание The Mirror.
    Два лыжника погибли в результате схода лавины в Альпах

    Во время катания на высоте около трех километров над уровнем моря на итальянской стороне Монблана 28-летний Эдоардо Камарделла и 32-летний Лука Мартини не приняли во внимание предупреждение другого лыжника о надвигающемся опасном природном катаклизме.

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    Лавина накрыла итальянцев, в то время, как они находились на полкилометра ниже станции канатной дороги Пунта Хелброннер.

    На месте происшествия была организована поисковая операция спасателей с собаками, в которой также принял участие вертолет.

    Ранее стало известно, что известный американский скалолаз и любитель сложных, отвесных маршрутов, Брэд Гобрайт, не раз побивший рекорды по скорости, погиб во время спуска вместе со своим напарником. Скалолазы не завязали узлы на конце веревок, из-за чего та беспрепятственно прошла через крепление.