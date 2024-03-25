Происшествия 25 марта 2024, 17:20 Горняк погиб под завалами в шахте «Кальинская» на Урале СУБР: рабочий погиб под завалами в шахте «Кальинская» в Свердловской области РИА «Новости»

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Горнорабочий погиб в шахте «Кальинская» в Свердловской области, где произошел горный удар, что сопровождалось обрушением породы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР).

В СУБР пообещали оказать помощь семье погибшего. Им выплатят три миллиона рублей.

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К делу подключились сотрудники СУ СК по Свердловской области. Судмедэксперты осмотрят тело мужчины. Второй горняк, выживший при ЧП, пройдет медицинское освидетельствование. Специалисты зафиксируют причиненный вред его здоровью.

В ГУ МВД заявили, что операция по спасению горняков длилась почти день. В ведомстве подтвердили гибель одного рабочего. Второго нашли в бессознательном состоянии и отправили в районную ЦГБ.