Горящую церковь под Оренбургом потушили спустя девять часов
МЧС: потушен пожар в церкви Покрова пресвятой Богородицы в Оренбургской области
Пожар в церкви под Оренбургом, начавшийся вечером в воскресенье, 2 января, потушен. На ликвидацию огня ушло девять часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Огонь охватил здание церкви Покрова пресвятой Богородицы в селе Подгородняя Покровка. Сигнал в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях.
поступил вечером 2 января.
«В 5:00 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет.
В ликвидации пожара участвовали 34 человека и 12 единиц специальной техники.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил частный дом, расположенный в посёлке Туголесский Бор. В результате погибли один взрослый и двое детей. Еще два человека пострадали. По имеющимся данным, это бабушка и внук. Они госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По некоторым данным, ожоги тела составляют 80% и 60% соответственно.