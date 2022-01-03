Горящую церковь под Оренбургом потушили спустя девять часов

Пожар в церкви под Оренбургом, начавшийся вечером в воскресенье, 2 января, потушен. На ликвидацию огня ушло девять часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь охватил здание церкви Покрова пресвятой Богородицы в селе Подгородняя Покровка. Сигнал в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях.

поступил вечером 2 января.

«В 5:00 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 34 человека и 12 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил частный дом, расположенный в посёлке Туголесский Бор. В результате погибли один взрослый и двое детей. Еще два человека пострадали. По имеющимся данным, это бабушка и внук. Они госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По некоторым данным, ожоги тела составляют 80% и 60% соответственно.