Три человека погибли в результате пожара в частном доме в подмосковной Шатуре. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«По предварительным данным, сегодня 2 января 2022 года в частном доме, расположенном в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, произошёл пожар. В результате погибли три человека, в том числе двое детей», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что пострадали еще два человека: взрослый и ребенок.

Прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что пострадали мальчик и его бабушка. Они госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами 60% и 80% тела соответственно.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области произошел пожар в жилом доме. Площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Два человека пострадали. Из горящего дома эвакуировали 40 человек. В тушении пожара приняли участие 50 представителей личного состава и 15 единиц специальной техники.