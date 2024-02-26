Происшествия 26 февраля 2024, 10:50 Горящего мужчину потушили у посольства Израиля в Вашингтоне Американский военный летчик поджег себя у посольства Израиля в Вашингтоне Freepik

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Офицер Военно-воздушных сил США поджег себя возле израильского посольства в Вашингтоне в знак протеста против операций ЦАХАЛ на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на The Daily Mail.

По имеющимся данным, инцидент произошел 25 февраля. Выкрикивая лозунги в защиту Палестины, мужчина поджег себя, при этом транслируя происходящее в прямом эфире в социальных сетях.

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«Я не хочу участвовать в геноциде!» — заявлял он.

Его удалось остановить. Медицинский персонал оперативно оказал пострадавшему помощь и доставил его в больницу в критическом состоянии.

Представители Военно-воздушных сил США подтвердили, что мужчина является действующим летчиком.

Ранее Израиль назвал потери ЦАХАЛ с начала наземной операции в Газе.