Мир 25 февраля 2024, 15:00 Израиль назвал потери ЦАХАЛ с начала наземной операции в Газе ЦАХАЛ: Израиль в ходе наземной операции в Газе потерял 240 солдат Israel Defense Forces/XinHua/globallookpress

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Потери Израиля с начала эскалации конфликта в секторе Газа составили 579 военнослужащих. Из них 240 погибли во время наземной операции в палестинском анклаве. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Представители израильских войск также назвали имена еще двух военнослужащих, которые погибли в сражениях с группировкой ХАМАС на юге сектора Газа.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распространил среди членов кабмина предложение о послевоенном урегулировании в палестинском анклаве. О плане, который станет основой для дискуссий, проинформировал советник главы правительства Дмитрий Гендельман. Документ подразумевает проведение боев в регионе до завершения всех целей военной операции. Согласно предложению, ЦАХАЛ вернет заложников и ликвидирует властную инфраструктуру ХАМАС, но сохранит свою «оперативную свободу» в анклаве. Израиль также планирует создать «зону безопасности» рядом с границей сектора Газа.