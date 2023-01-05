Эксклюзив 05 января 2023, 16:10 Голый мужчина устроил забег в подъезде жилого дома в Москве Источник «360»: голый мужчина с криками устроил забег в подъезде дома в Москве РИА «Новости»

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Голый мужчина устроил переполох в подъезде жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Дебошир бегал по лестницам, открывал окна в подъезде и кричал. После мужчина расположился на подоконнике третьего этажа, но в итоге слез самостоятельно. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.

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Что произошло с жильцом и почему он решил устроить забег по дому в голом виде, пока неизвестно.

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Ранее спасатели эвакуировали с крыши гаража на улице Бутлерова нетрезвого мужчину. Как он смог туда забраться самостоятельно, а также мотивы его поступка уточняются.