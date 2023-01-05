Эксклюзив 05 января 2023, 11:04 Застрявшего на крыше гаража пьяного мужчину спасли на территории научного центра в Москве Источник «360»: застрявшего на крыше гаража нетрезвого москвича спасли на улице Бутлерова Пресс-служба МЧС

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Нетрезвого мужчину, застрявшего на крыше гаража, спасли на улице Бутлерова в Москве. О ЧП на территории научного центра сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По предварительным данным, спасательную операцию провели на территории ФГБУН «Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук». Мотивы мужчины, забравшегося на крышу гаража, устанавливаются.

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По словам источника, на место происшествия прибыли сотрудники полиция и бригада скорой помощи.

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