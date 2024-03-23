Происшествия 23 марта 2024, 03:04 Голикова, Воробьев и Мурашко прибыли в больницу в Химках после теракта в Crocus City Hall Мурашко: пятеро детей находятся в больницах после теракта в Crocus City Hall

Читать 360tv в

В больницу Химок, куда в том числе доставляют пострадавших при теракте в Crocus City Hall, прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вместе с ним приехали глава Минздрава России Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова.

«В стационарах сейчас находятся 115 пациентов, среди них — пять детей. Один ребенок в тяжелом состоянии», — отметил Мурашко.

Реклама

Он добавил, что из 110 взрослых состояние 60 медики тоже определили как тяжелое. Еще около 30 человек обратились к врачам амбулаторно.

«Продолжается оказание медицинской помощи, в том числе привлечены лучшие специалисты страны — хирурги, анестезиологи, травматологи, ортопеды, сосудистые хирурги», — сказал Мурашко.

В Crocus City Hall, подчеркнул министр, работали порядка 50 бригад скорой помощи, вертолеты, сотрудники медицины катастроф.

Андрей Воробьев поблагодарил врачей, которые сейчас оказывают помощь пострадавшим при теракте.

«Хочу вас всех обнять, поблагодарить. Вы — большие молодцы. Спасаете жизни», — сказал он.

Теракт в концертном зале в Красногорске произошел вечером 22 марта. По факту случившегося возбудили уголовное дело.