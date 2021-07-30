Годовалая девочка утонула в загородном клубе в Новой Москве

В поселке Марушкинское деревни Власово Новой Москвы было обнаружено тело девочки 2020 года рождения с признаками утопления. Предварительно, оставшись без присмотра взрослых, она подошла к пруду и упала в него.

Прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. Позже будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) поставлены прокуратурой Москвы на контроль», — сообщила пресс-служба ведомства.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка на территории частного загородного клуба в Новой Москве.

Ребенок был вместе с родителями, которые ненадолго оставили его без присмотра. Сейчас их допрашивают, сообщило РИА «Новости».

Прокуратура Москвы завела против стендап-комика Идрака Мирзализаде административное дело по статье о возбуждении ненависти и уничижении человеческого достоинства.