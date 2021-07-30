Против комика Мирзализаде завели административное дело

Прокуратура ЦАО Москвы завела против стендап-комика Идрака Мирзализаде административное дело. Юмориста привлекли по статье о возбуждении ненависти и уничижении человеческого достоинства.

Столичная прокуратура провела проверку в отношении Мирзализаде. Комик в одном из своих выступлений сравнил русских с обгаженным матрасом.

«Мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности», — сообщили в надзорном органе.

Прокуратура также приняла во внимание тот факт, что запись этого выступления находилась в интернете в свободном доступе. Материалы дела в ближайшее время направят в Таганский районный суд для рассмотрения по существу.

Вызов в прокуратуру, кажется, только раззадорил Мирзализаде. Ведь на своем выступлении в Москве он снова нелестно пошутил про русских.

В своем выступлении, послужившем отправной точкой для скандала, комик рассказывал о сложностях, с которыми он столкнулся при поиске съемной квартиры.