Правоохранительные органы задержали главного врача клиники Петербурга после того, как там погибли несколько пациентов, они проходили гастроскопию. Согласно информации источника газеты «Известия», задержанным является главврач диагностического центра № 1.

О гибели пациентов стало известно 26 января. Сначала поступила информация о двух погибших и двух пострадавших. Однако на следующий день СМИ написали, что количество жертв увеличилось до трех, в реанимации остаются еще три человека.

«Нельзя сказать точно, сколько человек погибли, потому что сейчас обзванивают и ищут всех пациентов, которым тоже проводили эту процедуру. Мы только можем сказать, что использование этой партии бария везде было приостановлено. Сразу был проинформирован Росздравнадзор», — заявила ранее «360» пресс-секретарь комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина.

По предварительным данным, причиной смертельного исхода могло быть отравление солями бария. По сведениям газеты, гастроскопию должны были проводить с использованием сульфата бария, но вместо этого применили препарат, содержащий опасные водорастворимые соли бария.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Прокуратура взяла ход расследования на контроль.