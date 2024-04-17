Происшествия 17 апреля 2024, 13:48 Экс-замгубернатора Кузбасса арестовали в посредничестве во взяточничестве на 7 млн рублей СК: экс-замгубернатора Кузбасса арестовали за посредничество во взяточничестве

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Бывшему заместителю губернатора Кузбасса Эдуарду Балабану предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

«Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передали в Следственном комитете.

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В доме 50-летнего подозреваемого провели обыски и изъяли семь миллионов рублей, 500 долларов и документы, интересующие следствие. По предварительной версии, мужчина в 2023 году предложил знакомому за деньги договориться с полицейским о прекращении уголовного дела. Тот согласился и передал должностному лицу крупную сумму. Расследование продолжается.

«Действиям взяткодателя также будет дана правовая оценка», — добавили в СК.

Ранее бывшего вице-премьера Чувашии задержали по подозрению во взяточничестве. Предположительно, чиновник получил крупную сумму денег от застройщика. Директора компании тоже арестовали.