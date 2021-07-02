Главу Коломны Дениса Лебедева обнаружили мертвым

Главу городского округа Коломна Дениса Лебедева нашли мертвым в его квартире. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В квартиру, где нашли Лебедева, выехали прокуроры.

По информации источника РИА «Новости», причиной смерти стало самоубийство. Официального подтверждения этим данным нет.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне, окончил с отличием Коломенский педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин». Позже получил юридическое образование во МГОУ.

В 2011 году его избрали депутатом Московской областной думы, где Лебедев занимал пост заместителя председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике. Был членом рабочей группы по законодательству в сфере негосударственной охранной деятельности при комитете по безопасности Государственной думы Российской Федерации.

Лебедев возглавлял Коломну с 2016 года. До этого, с 2014 года, он был главой Озер. Лебедев награжден знаком губернатора «За вклад в развитие Московской области».