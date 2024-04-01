01 апреля 2024, 20:40
Главного инженера задержали по подозрению в нарушении безопасности на руднике «Пионер»
СК сообщил о задержании главного инженера рудника «Пионер»
Главного инженера рудника «Пионер» задержали по подозрению в нарушении требований безопасности при работах на объекте в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Во время обысков на предприятиях заказчика работ изъяли необходимую документацию. Родственников заблокированных горняков признали потерпевшими.
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«По делу планируется провести судебные горнотехническую, почвоведческую, молекулярно-генетическую и другие экспертизы», — сообщили в СК.
По данным следствия, вечером 18 марта 2024 года при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы. В результате 13 горняков оказались заблокированы в шахте.
Ранее в связи с обрушением на руднике «Пионер» задержали двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора. Их заподозрили в халатности.
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