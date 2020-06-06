Главе ДНР взломали аккаунт во «ВКонтакте»

Главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Денису Пушилину взломали аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Об этом он сообщил сам.

По словам Пушилина, подобный случай — не первый за последнее время. Чуть раньше он не смог зайти в свой аккаунт в Twitter по той же причине.

«Следом за Twitter был взломан мой аккаунт в „ВКонтакте“. Когда проблема будет устранена, сообщу об этом дополнительно», — написал глава ДНР на своем канале в Telegrаm, уточнив, что пока вся информация будет появляться там.

К слову, аккаунт Пушилина в Twitter уже восстановили, глава ДНР тогда отметил в своем посте Дональда Трампа. Он заявил, что поддерживает американского президента в вопросах правил конфиденциальности в соцсети. «Рассмотрим вопрос об ограничении доступа к Twittеr на территории ДНР», — написал тогда Пушилин.

Ранее стало известно, что хакеры взломали официальные аккаунты компании Facebook в Twitter. Официальный представитель платформы рассказал, что они использовали стороннюю платформу. Сами хакеры заявили, что просто проверяли аккаунты на прочность.