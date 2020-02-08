Хакеры взломали официальные аккаунты компании Facebook в Twitter

В пятницу вечером в Twitter-аккаунтах соцсети Facebook и его приложения Messenger появилось сообщение от группировки OurMine:

«Привет, мы OurMine. Конечно, даже Facebook можно взломать, но по крайней мере, их система безопасности лучше, чем у Twitter».

Позже, в своем аккаунте компания сообщила, что «их аккаунты на короткое время были взломаны, но они быстро восстановили доступ».

Официальный представитель Twitter рассказал, что хакеры использовали стороннюю платформу.

По данным NBC, позже хакерская группировка OurMine подтвердила свою ответственность за произошедшее.