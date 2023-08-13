Происшествия 13 августа 2023, 22:02 Самолет экстренно приземлился в Хабаровске из-за ухудшения самочувствия ребенка Pixabay

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Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за резкого ухудшения состояния здоровья ребенка на борту. Воздушное судно следовало по маршруту Москва — Южно-Сахалинск, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика.

Во время полета четырехлетнему ребенку стало плохо, состояние оценили как критическое.

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«Потребовалась экстренная медицинская помощь. Экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. После посадки ребенок был передан медицинским работникам», — сообщили в авиакомпании.

Родители ребенка решили не продолжать полет и поехали с врачами в больницу. На время оказания помощи и для выгрузки багажа родителей экипаж воздушного судна выключил двигатели, это было необходимо в соответствии с процедурами безопасности, отметили в «Аэрофлоте». Информация, что двигатели заглушили для экономии топлива не соответствует действительности, заявили в авиакомпании. Самолет вылетел в Южно-Сахалинск через один час 20 минут после выгрузки багажа.