Происшествия 14 августа 2023, 19:44 Глава Сергиева Посада сообщил последние данные о госпитализированных после ЧП Глава Сергиева Посада: после взрыва в стационаре остается 1 человек РИА «Новости»

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В стационаре Сергиево-Посадской больницы на данный момент остается один пострадавший после взрыва на складе пиротехники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Сергей Акулов.

Он уточнил, что допуск на территорию, где произошло ЧП, закрыт. На месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета.

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Акулов добавил, что, по последней информации, повреждения в результате происшествия получили около 100 многоквартирных домов, 624 квартиры.

«В выходные разбитые окна начал заменять Фонд капремонта: заменены окна в 23 квартирах, четырех общественных и технических помещениях», — добавил он.

Кроме того, от взрыва пострадали садовые и частные дома. Акулов уточнил, что в настоящее время есть информация от 53 заявителей.

«Больше половины домов уже обследованы, готовятся сметы», — заключил глава округа.