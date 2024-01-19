19 января 2024, 12:27
Глава российского города сломал ногу из-за нечищенной дороги у администрации
Глава Каменска-Шахтинского Ухин сломал ногу из-за нечищенного тротуара
Глава города Каменска-Шахтинского в Ростовской области Михаил Ухтин получил перелом ноги после падения на нечищеном асфальте около администрации. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.
По информации источника, Ухтин пострадал на дороге, которая оказалась покрыта толстой коркой льда и обработана реагентами. На помощь к нему пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь.
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Медики зафиксировали у главы города двойной открытый перелом со смещением, скоро он перенесет операцию. При этом сам Ухтин сообщил, что дело лишь в небольшом вывихе, однако его больничный растянется на четыре месяца.
Коллеги глава города рассказали Telegram-каналу Shot, что он упал на «идеально расчищенном асфальте» и просто не заметил замерзшую лужу воды.
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