Происшествия 19 января 2024, 12:27 Глава российского города сломал ногу из-за нечищенной дороги у администрации Глава Каменска-Шахтинского Ухин сломал ногу из-за нечищенного тротуара РИА «Новости»

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Глава города Каменска-Шахтинского в Ростовской области Михаил Ухтин получил перелом ноги после падения на нечищеном асфальте около администрации. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По информации источника, Ухтин пострадал на дороге, которая оказалась покрыта толстой коркой льда и обработана реагентами. На помощь к нему пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь.

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Медики зафиксировали у главы города двойной открытый перелом со смещением, скоро он перенесет операцию. При этом сам Ухтин сообщил, что дело лишь в небольшом вывихе, однако его больничный растянется на четыре месяца.

Коллеги глава города рассказали Telegram-каналу Shot, что он упал на «идеально расчищенном асфальте» и просто не заметил замерзшую лужу воды.

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