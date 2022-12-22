Здоровье 22 декабря 2022, 22:04 Россиянам объяснили, как обезопасить себя в гололед Тренер Лукьянова назвала способ удержать равновесие на льду

Читать 360tv в

Тренер по фигурному катанию Оксана Лукьянова разъяснила «Радио 1», как правильно передвигаться в гололед, чтобы не получить травм.

Лукьянова рекомендовала обходить те участки, которые обледенели больше всего.

Реклама

«Такое передвижение называют „коровой на льду“. Человек не должен отрывать пятки от льда и передвигаться мелкими шагами, будто на лыжах», — подчеркнула тренер.

Реклама

Она призвала быть внимательными, не держать руки в карманах и не пользоваться телефоном, уточнило Nation News. Кроме того, следует приобрести правильную обувь.

«Падение для нас неожиданный момент, это доли секунды, которые могут привести к неприятностям, травмами и ушибами. <…> Правильно упасть — это упасть на бок, так как падение на ягодицы самое опасное. Такой удар грозит травмами копчика или переломом шейки бедра», — предупредила Лукьянова.