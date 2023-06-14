Происшествия 14 июня 2023, 22:12 Глава Новой Каховки рассказал о покушении на него две недели назад Мэр Новой Каховки Леонтьев: случайность спасла от снарядов Excalibur пару недель назад РИА «Новости»

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Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о покушении на него несколько недель назад. Два снаряда Excalibur прилетели в то место, где незадолго до этого стоял мэр.

«Тут две или три недели назад <…> два Excalibur направили. Я в 07:45 выезжал из дома, и два Excalibur прилетели в то место, где я [был]», — сообщил Леонтьев.

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О случившемся рассказал и заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев. Он сообщил, что покушение случилось две недели назад, два снаряда прилетели в дом.

«Контузия была, капельницы капали, чтобы в порядок привести», — отметил Дмитриев.

Заммэра подчеркнул, что он и Леонтьев «чудом остались живы».

Ранним утром 14 июня артиллерия ВСУ вновь обстреляла жилые кварталы Новой Каховки. В результате прилета в жилой дом пострадал один человек. В Плодовом из-за атаки нарушилось энергоснабжение, там работает аварийная служба Новокаховского РЭСа.