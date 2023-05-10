Происшествия 10 мая 2023, 10:06 Гладков заявил, что под Белгородом мог взорваться беспилотник ВСУ Губернатор Гладков: в селе Ольховатка под Белгородом, предположительно, взорвался дрон ВСУ РИА «Новости»

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Прошлой ночью произошел взрыв в селе Ольхватовка Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что там, предположительно, разорвался украинский беспилотник. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ночью произошел взрыв в селе Ольховатка Новооскольского округа. Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник», — сообщил глава региона.

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По его словам, повреждения получили два жилых дома, один автомобиль, почта, библиотека, ФАП. Гладков пообещал, что восстановление объектов начнется уже в среду.

Белгородская область регулярно попадает под обстрел ВСУ. Высокий уровень террористической опасности действует во всем регионе. Ольховатка расположена примерно в 36 километрах от российско-украинский границы.

Накануне Гладков заявил об атаке на город Шебекино. Он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.