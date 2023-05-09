Происшествия 09 мая 2023, 20:34 ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области Губернатор Гладков: город Шебекино Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ Telegram

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Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет», — написал он.

Гладков подчеркнул, что часть снарядов упала рядом с восемью частными жилыми домами. Взрывная волна повредил фасады и выбила окна, также вылетели стекла в хозпостройке. Помимо этого, повреждения зафиксировали в двух автомобилях.

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По словам губернатора, часть снарядов обнаружили в лесополосе. Сейчас сотрудники оперативных и аварийных служб занимаются обследованием территории. На месте обстрела находится глава округа Владимир Жданов.

ВСУ не первый раз атакуют город Шебекино в Белгородской области. Накануне он попал под массированный обстрел украинских боевиков. В результате пострадали пять человек, двое из них сейчас находятся в больнице.

В минувший понедельник ВСУ также обстреляли еще семь населенных пунктов Белгородской области.