Важное 29 мая 2023, 12:03 Гладков сообщил об атаке на несколько населенных пунктов Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино и Таволжанку, 4 человека пострадали Telegram

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Несколько населенных пунктов Белгородской области оказались под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Известно о четырех пострадавших.

«В Шебекино были атакованы два промышленных предприятия», — написал он.

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Производственный корпус с лакокрасочными жидкостями загорелся на одном из заводов в результате попадания снарядов. Четверо мужчин пострадали, их госпитализировали в ЦРБ. Врачи диагностировали у раненых отправление угарным газом и ожог дыхательных путей.

Один из них находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Трое других остаются в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Гладков добавил, под обстрел попало село Новая Таволжанка, там повреждены линии электропередач. Населенные пункты Архангельское, Шамино и Новая Таволжанка остались без света.

«В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась», — добавил губернатор.

Ранее Гладков высказал мнение, что ситуацию с обстрелами Белгородской области можно решить с помощью присоединения Харькова к РФ.