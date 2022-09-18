Гимнастка сорвалась с высоты в цирке Омска | 360°

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Гимнастка сорвалась с высоты в цирке Омска

В Омске гимнастка сорвалась с высоты, выполняя трюк

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В цирке Омска гимнастка сорвалась с высоты во время исполнения трюка. Кадры ее падения на арену появились в Сети. Девушку отвезли в больницу, сообщил портал NGS55.RU.

Гимнастка, по имеющимся данным, выступала без страховки. В какой-то момент она не удержалась и рухнула вниз.

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Девушку забрали в больницу, чтобы сделать рентген. В пресс-службе цирка подчеркнули, что со сцены она ушла самостоятельно.

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«С ней все нормально. В цирке такое бывает», — сказали в цирке.

Цирковую программу из-за падения гимнастки прерывать не стали.

В цирке Владивостока акробатка не удержалась на тросе и рухнула вниз. Спортсменка хотела перехватить руки на высоте около 10 метров, но допустила ошибку.

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