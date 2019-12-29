    29 декабря 2019, 17:19

    Акробатка сорвалась с высоты в цирке Владивостока

    Алена Макаренко

    Артистка цирка сорвалась с высоты во время новогоднего выступления «Елка» во Владивостоке. Девушку госпитализировали. Об этом рассказал представитель департамента здравоохранения Приморья, его слова привело РИА «Новости».

    Спортсменка сорвалась с троса. Акробатка хотела перехватить руки на высоте около 10 метров, но ошиблась и упала на арену цирка.

    Некоторое время девушка пролежала неподвижно. Вскоре свет в зале выключили, а пострадавшую отнесли на носилках за кулисы. Приблизительно через 15 минут за ней приехала скорая, акробатку отвезли в медучреждение.

    «В скорой подтвердили, что был такой вызов, и они доставили пациентку в краевую больницу», — рассказал собеседник агентства.

    О состоянии артистки пока неизвестно.

    Местные СМИ опубликовали видео из цирка Владивостока.