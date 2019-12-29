29 декабря 2019, 17:19
Акробатка сорвалась с высоты в цирке Владивостока
Артистка цирка сорвалась с высоты во время новогоднего выступления «Елка» во Владивостоке. Девушку госпитализировали. Об этом рассказал представитель департамента здравоохранения Приморья, его слова привело РИА «Новости».
Спортсменка сорвалась с троса. Акробатка хотела перехватить руки на высоте около 10 метров, но ошиблась и упала на арену цирка.
Некоторое время девушка пролежала неподвижно. Вскоре свет в зале выключили, а пострадавшую отнесли на носилках за кулисы. Приблизительно через 15 минут за ней приехала скорая, акробатку отвезли в медучреждение.
«В скорой подтвердили, что был такой вызов, и они доставили пациентку в краевую больницу», — рассказал собеседник агентства.
О состоянии артистки пока неизвестно.
Местные СМИ опубликовали видео из цирка Владивостока.