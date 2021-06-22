Гибель приезжих из Вьетнама в обрушенной землянке в Подмосковье проверит СК

Доследственную проверку гибели двух приезжих из Вьетнама женщин начали в Раменском городском округе Московской области. Пресс-служба областного главка СК напомнила, что тела погибших иностранок нашли в поле, где они вырыли себе землянку.

По предварительным данным, в самодельном жилище женщины спасались от жары. В какой-то момент произошел обвал грунта, из-под которого они не смогли выбраться.

В данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам мероприятий примут решение о заведении уголовного дела.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в обрушенной землянке погибли 45-летняя Фан Тхи Ким Тхань и 47-летняя Фан Тхи Хюе. Внешних признаков насильственной смерти на их телах правоохранители не обнаружили.