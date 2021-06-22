Приезжие из Вьетнама погибли в землянке в Подмосковье. Они вырыли ее для спасения от жары

Гражданки Вьетнама погибли в Раменском. Они из-за жары были вынуждены копать себе землянку. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в Следственном комитете РФ и территориальном отделе полиции.

Собеседники издания рассказали, что 45-летняя Фан Тхи Ким Тхань и 47-летняя Фан Тхи Хюе выкопали землянку, чтобы спрятаться от жары. В какой-то момент конструкция обвалилась. Женщины погибли.

На их телах не нашли внешних признаков насильственной смерти. По факту случившегося открыли уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». РБК направил запрос в посольство Вьетнама в России.

В Москве и Подмосковье действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Во вторник, 22 июня, столбики термометров в регионе могут подняться до +34… +35 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, таким образом может быть побит рекорд 1917 года. Воздух 22 июня прогрелся до +31,8 градуса. Жаркая погода будет держаться в столице и Московской области всю неделю.