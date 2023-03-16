16 марта 2023, 17:21
ГИБДД Подмосковья озвучила предварительную причину смертельной аварии в Кашире
Предварительной причиной смертельного ДТП в Кашире стал выезд на встречку Nissan
Авария с пятью погибшими на 132-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в городском округе Кашира произошла после выезда на встречную полосу автомобиля Nissan. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области в своем Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что авария произошла около 14:10. По предварительным данным, водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами. В результате аварии погибли пять человек, шестеро получили ранения.
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Все обстоятельства ДТП выясняют работающие на месте сотрудники Госавтоинспекции.
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СМИ сообщили, что пострадавших доставили в больницы Ступина, Каширы и Подольска. Пока данных об их состоянии нет.
ДТП
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