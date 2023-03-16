Важное 16 марта 2023, 16:49 Жертвами крупной аварии на трассе в Кашире стали пять человек ТАСС: пять человек погибли при столкновении трех машин на трассе Р-22 в Кашире РИА «Новости»

Читать 360tv в

Столкновение трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира привело к гибели пяти человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Подмосковья.

Собеседник агентства добавил, что травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Реклама

«Столкнулись три легковые машины, в результате аварии погибли пять человек», — заявил представитель экстренных служб.

Реклама

РЕН ТВ уточнил, что пострадавших доставили в больницы Ступина, Каширы и Подольска. Пока данных об их состоянии нет.