16 марта 2023, 16:49
Жертвами крупной аварии на трассе в Кашире стали пять человек
ТАСС: пять человек погибли при столкновении трех машин на трассе Р-22 в Кашире
Столкновение трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира привело к гибели пяти человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Подмосковья.
Собеседник агентства добавил, что травмы различной степени тяжести получили шесть человек.
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«Столкнулись три легковые машины, в результате аварии погибли пять человек», — заявил представитель экстренных служб.
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РЕН ТВ уточнил, что пострадавших доставили в больницы Ступина, Каширы и Подольска. Пока данных об их состоянии нет.
ДТП
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