Происшествия 06 мая 2023, 18:41 Герой видео «Ломай меня полностью» погиб в ДТП на окраине Гусь-Хрустального Герой видео «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев погиб в ДТП в Гусь-Хрустальном YouTube

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Житель Гусь-Хрустального Шайдабек Эседуллаев, известный по видеоролику «Ломай меня полностью», разбился на своей машине утром 6 мая. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» газеты «Афиша» Гусь-Хрустальный.

Авария произошла на въезде в город со стороны Курлово — городе в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. По предварительным данным, водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением.

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«Машина улетела в левый кювет, врезалась в столб и газовые трубы. Мужчина погиб на месте», — написала газета.

Ранее смертельная авария произошла возле деревни Карпово в Московской области. Такси столкнулось с иномаркой лоб в лоб. Водитель, который был за рулем такси, погиб, пострадали два человека из другой машины.